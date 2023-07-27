Saipa Shahin для России: стало известно оснащение бюджетника

В ближайшее время этот седан поступит в продажу в России.

Этот иранский седан сделан на базе популярной и проверенной временем европейской модели. Компания Saipa планирует в скором времени начать его поставки в Россию, и вот в каком виде он будет выставляться в салонах дилеров.

Saipa Shahin можно будет купить с восьмиклапанным 1,5-литровым турбированным (!) двигателем мощностью 110 л.с. и 178 Нм – бюджетно, но резво, хоть и с вариатором. Более дорогие версии получат 1,6-литровый мотор мощностью 111 л.с. и 145 Нм, работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом. Механических коробок не будет.

В салоне будет устанавливаться 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, также будет предлагаться система бесключевого доступа, круиз-контроль, камера заднего вида и парктроники.

Кроме того, у автомобиля будет люк в крыше, две подушки безопасности, мультируль и заводская тонировка. Специально для России машины оснастят подогревами передних сидений.

Стоимость автомобилей пока не называется. В Иране они стоят дешевле Лады Гранты. После уплаты таможенных пошлин цена машин должна увеличится раза в полтора – тогда она, предположительно, станет сопоставима с ценой Весты. Стоимость может стать ниже, если автомобили начнут собирать на заводе под Санкт Петербургом – такие планы есть, пишет Газета.ru.

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Фото: Saipa