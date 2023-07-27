#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Боевая машина пехоты будущего – конечно, российскаяБоевая машина пехоты будущего – конечно, российская
Этот почти 10-тонный монстр получит двигатели...
Mitsubishi Outlander 2023: тест и обзор (видео)Mitsubishi Outlander 2023: тест и обзор (видео)
Длина машины - 4,7 м. Outlander построен на...
Volkswagen озвучил сумму сделки по продаже российских активовVolkswagen озвучил сумму сделки по продаже российских активов
Немецкий концерн остановил работу в России в...

Saipa Shahin для России: стало известно оснащение бюджетника

В ближайшее время этот седан поступит в продажу в России.

АВТОВАЗ расширит модельный ряд Vesta

Этот иранский седан сделан на базе популярной и проверенной временем европейской модели. Компания Saipa планирует в скором времени начать его поставки в Россию, и вот в каком виде он будет выставляться в салонах дилеров.

Saipa Shahin можно будет купить с восьмиклапанным 1,5-литровым турбированным (!) двигателем мощностью 110 л.с. и 178 Нм – бюджетно, но резво, хоть и с вариатором. Более дорогие версии получат 1,6-литровый мотор мощностью 111 л.с. и 145 Нм, работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом. Механических коробок не будет.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В салоне будет устанавливаться 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, также будет предлагаться система бесключевого доступа, круиз-контроль, камера заднего вида и парктроники.

Кроме того, у автомобиля будет люк в крыше, две подушки безопасности, мультируль и заводская тонировка. Специально для России машины оснастят подогревами передних сидений.

100 тысяч дадут каждому покупателю автомобиля (но это неточно)

Стоимость автомобилей пока не называется. В Иране они стоят дешевле Лады Гранты. После уплаты таможенных пошлин цена машин должна увеличится раза в полтора – тогда она, предположительно, станет сопоставима с ценой Весты. Стоимость может стать ниже, если автомобили начнут собирать на заводе под Санкт Петербургом – такие планы есть, пишет Газета.ru.

Фото: Saipa

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Saipa Shahin

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв