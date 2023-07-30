Как получить электромобиль всего за 180 тысяч

За эти деньги можно переделать свою машину с двигателем внутреннего сгорания в «электричку».

Многие компании просят немалые деньги за переоборудование машин с бензиновыми двигателями в электромобили. Ценники составляют порядка 20 000 долларов (1,8 млн рублей) за комплект плюс стоимость работ.

Но есть Китай и маркетплейс Alibaba, где можно найти все. В том числе комплекты для переоборудования машин в «электрички».

Один из самых дешевых китайских комплектов для переоборудования стоит всего 2000 долларов или 180 тысяч рублей. В него входит 20-сильный электромотор, контроллер, зарядное устройство, педаль газа и дополнительная панель приборов, которая показывает скорость и уровень заряда.

Двигатель крепится болтами непосредственно к коробке передач. Как видите, батареи в комплект поставки не входят. Но указывается, что нужна 96-вольтовая батарея.

Стоит отметить, что 20 л.с. — это немного, но большой крутящий момент, которым отличаются все электромоторы, компенсирует малое количество лошадей.

На Alibaba есть и другие варианты, которые стоят около 5000 долларов (455 тысяч рублей) и предлагают бо́льшую мощность. Устанавливать же их можно на любые транспортные средства, включая двухколесные.

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Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash