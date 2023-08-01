Минтранс настаивает на увеличении штрафа за неоплату проезда по «платке»
Минтранс предлагает увеличить штраф за неоплату проезда по платным трассам для большегрузов (система «Платон»). Проект федерального закона, который уже размещен для общественного обсуждения, предусматривает их увеличение с 5 тыс. до 20 тыс. рублей.
В пояснительной записке Минтранс ссылается на данные Ространснадзора, которые говорят о росте на 47% неоплаты проезда по платным дорогам большегрузными автомобилями. Так, если за 2022 год было выписано 1,612 млн постановлений за неоплату проезда по «Платону», то только за период с января по март таких постановлений было 540 тыс.
В Минтрансе обратили внимание, что «недополученный доход федерального бюджета при реализации указанного подхода может достигать миллиардов рублей в год». При этом в министерстве напомнили, что средства, полученные от оплаты проезда в системе «Платон», идут на ремонт дорог и создание транспортной инфраструктуры.
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Источник: Известия
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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