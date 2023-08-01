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Минтранс настаивает на увеличении штрафа за неоплату проезда по «платке»Минтранс настаивает на увеличении штрафа за неоплату проезда по «платке»
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Минтранс настаивает на увеличении штрафа за неоплату проезда по «платке»

Соответствующие поправки в КоАП уже разработаны.

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Минтранс предлагает увеличить штраф за неоплату проезда по платным трассам для большегрузов (система «Платон»). Проект федерального закона, который уже размещен для общественного обсуждения, предусматривает их увеличение с 5 тыс. до 20 тыс. рублей.

В пояснительной записке Минтранс ссылается на данные Ространснадзора, которые говорят о росте на 47% неоплаты проезда по платным дорогам большегрузными автомобилями. Так, если за 2022 год было выписано 1,612 млн постановлений за неоплату проезда по «Платону», то только за период с января по март таких постановлений было 540 тыс.

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В Минтрансе обратили внимание, что «недополученный доход федерального бюджета при реализации указанного подхода может достигать миллиардов рублей в год». При этом в министерстве напомнили, что средства, полученные от оплаты проезда в системе «Платон», идут на ремонт дорог и создание транспортной инфраструктуры.

Источник: Известия

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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