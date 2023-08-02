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Для туристической поездки в Китай виза больше не нужна

РСТ рассчитывает на поэтапное восстановление безвизового режима с Китаем к сентябрю

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Минэкономразвития объявило о запуске с 1 августа групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. Полномасштабный обмен группами в рамках соглашения возобновится к сентябрю, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его мнению, безвизовые путешествия позволят туристам без проблем планировать поездки, а также экономить на стоимости визы до 200 долларов.

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«Сейчас начинается формирование обновленных пакетных предложений, включая безвизовые поездки. В списки на ведение работы в рамках безвизового обмена попали 364 российские компании. Соответственно, китайские коллеги тоже передали свои списки», – отметил глава РСТ.

В рамках соглашения о безвизовых групповых турпоездках между РФ и КНР организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

Источник: пресс-служба РСТ

Фото: Unsplash

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