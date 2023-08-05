Беспокойный пассажир не давал покоя водителю

Человек едет на скутере с игуаной за плечом – залипательное видео

На видео с Филиппин только туристы восхищаются местными особенностями. Похоже, никого из местных не удивляет байкер с игуаной на плече. Он по-свойски поправляет ее время от времени, а сама игуана настолько любопытна, что пытается пролезть вперед, чтобы посмотреть, что там впереди.

Ну подумаешь, просто какой-то человек едет на скутере с игуаной за плечом!

Но насколько атмосферное это видео, можно судить уже по тому, что всего за неделю оно набрало под 90 тыс. просмотров.

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Видео: YouTube