#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Китае вышел достойный конкурент Toyota HighlanderВ Китае вышел достойный конкурент Toyota Highlander
Новый премиум-кроссовер Hongqi HS7 уже в...
В Москве взлетели продажи китайских машинВ Москве взлетели продажи китайских машин
Geely и Chery возглавили рынок новых машин...
Коллекционер выставил на продажу машинки Hot WheelsКоллекционер выставил на продажу машинки Hot Wheels
Владелец огромной коллекции машинок Hot Wheels...

Беспокойный пассажир не давал покоя водителю

Человек едет на скутере с игуаной за плечом – залипательное видео

Этот мишка опытный воришка: видео с ночным «гостем»

На видео с Филиппин только туристы восхищаются местными особенностями. Похоже, никого из местных не удивляет байкер с игуаной на плече. Он по-свойски поправляет ее время от времени, а сама игуана настолько любопытна, что пытается пролезть вперед, чтобы посмотреть, что там впереди.

Ну подумаешь, просто какой-то человек едет на скутере с игуаной за плечом!

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Но насколько атмосферное это видео, можно судить уже по тому, что всего за неделю оно набрало под 90 тыс. просмотров.

Видео: YouTube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0