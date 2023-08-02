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Авторынок ожидал роста, но это не сбудется. И вот почему

Эксперты считают, что продажи авто в России могут не вырасти в 2023 году

В России подняли утильсбор на зарубежные автомобили

Продажи автомобилей в России в 2023 году могут не вырасти по сравнению с прошлым годом на фоне повышения утильсбора на импортные автомобили и ослабления курса рубля, считают эксперты.

Что рынок не вырастет – это как минимум. Если сравнивать июнь с декабрем, то возможно падение на 20% месячных продаж, считают в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

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При этом все ожидали в этом году роста, по сравнению с 2022 годом, до 1 миллиона штук. В прошлом году было продано чуть меньше 700 тысяч и миллион был бы очень хорошим показателем, и динамика к этому располагала.

Но включились другие факторы - накопительный эффект от девальвации рубля и мгновенный эффект от повышения утильсбора.

Причем больше всего пострадают те, кто покупал машины эконом и среднего класса.

Еще в марте вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров обещал рост продаж автомобилей всех сегментов в стране в 2023 году не менее чем на 30%. В министерстве отмечают, что индексация утильсбора не приведет к росту цен на отечественные автомобили, так как поддержка отрасли продолжится.

Источник: ПРАЙМ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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