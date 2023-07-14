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Пересадить депутатов на отечественные авто: россияне голосуют «за»Пересадить депутатов на отечественные авто: россияне голосуют «за»
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Пересадить депутатов на отечественные авто: россияне голосуют «за»

Три четверти опрошенных поддерживают инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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75% россиян выступают за то, чтобы депутаты пересели на российские автомобили, показал опрос сервиса SuperJob, проведенный среди 1600 респондентов.

Судя по комментариям, соотечественники надеются, что это приведет к развитию нашего автопрома.

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Одни опрошенные поддерживают, при условии, что «автомобили действительно будут произведены в РФ полностью, до последнего винтика, чтобы не было в этих автомобилях вообще никаких иностранных запчастей».

9% не поддержавших говорят, что это «очередная "маниловщина"», и вспоминают, как еще «Немцов с Ельциным пересаживали». 16% респондентов затруднились с ответом.

Граждане до 34 лет высказывались в поддержку идеи реже, чем те, кто старше (68%). Те, у кого доход в месяц от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, чаще поддерживают инициативу Володина (80%).

Владельцы иномарок также выступали за инициативу чаще, чем владельцы отечественных автомобилей (78 и 75% соответственно).

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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