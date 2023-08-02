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Названы самые популярные регионы для экскурсий на автомобиле с гидом

Россияне стали чаще ездить на автомобильные экскурсии по стране, спрос на них год к году вырос на 45%.

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Самым популярным регионом по числу запросов на экскурсии с услугой гидов на машинах стал Краснодарский край — интерес к поездкам здесь вырос на 47% по сравнению с прошлым годом, на этот регион приходится почти каждый 10-й заказ авто с водителем, сообщают «Авито Услуги».

В число наиболее популярных направлений вошли Москва и Московская область (рост спроса -48%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (+15%), а также Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск, Грозный.

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С развитием внутреннего туризма россияне стали чаще интересоваться услугой авто с гидом, особенно если возникают трудности с покупкой билетов на поезд или самолет, или если маршрут уже продуман и осталось объехать достопримечательности региона.

Также поездка с водителем-экскурсоводом подходит для тех, кто не хочет или не умеет водить самостоятельно.

По динамике роста спроса на путешествия с гидами также в лидерах Уфа (+54%), Казань (+46%), Екатеринбург (+43%), Новосибирск (+43%).

Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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