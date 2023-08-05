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На российской дороге установят знак, которого нет в официальном перечне

На острове Русском установят дорожные знаки, предупреждающие о выходе на дорогу лис

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Во Владивостоке разработали специальный дорожный знак, которого нет в официальном перечне. Его установят на острове Русском в Приморском крае, знак будет предупреждать о выходе на дорогу лис.

«В ПДД есть знак 1.27 “Дикие животные”, однако мы посчитали нецелесообразным устанавливать их на острове, где основные обитатели дикой природы – это лисы. Поэтому было решено разработать и установить знаки “Лисы”. Они появятся на участках, где фиксируется частый выход этих животных на дорогу. Просим автомобилистов быть внимательными и снижать скорость при движении на участках, обозначенных данными указателями», – прокомментировали в городском управлении дорог.

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Дизайн нового знака с изображением лисы уже готов.

Источник: Сайт администрации Владивостока

Фото: АГН «Москва», скриншот видео VK

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За РулемПономарева Дарина
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