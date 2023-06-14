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Специальный знак и бесплатная парковка: беременным дадут особые привилегии

Законопроект уже внесен в Госдуму.

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Беременным хотят предоставить право парковаться бесплатно. Правда, не оплачивать они смогут только первый час стоянки на платном парковочном месте. Законопроект уже размещен в электронной базе данных Госдумы.

Инициаторы проекта – группа депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым – предлагают также ввести специальный опознавательный знак «Беременная» на транспортных средствах. Он станет предупреждением остальным водителям и не позволит им совершать опасные маневры рядом с таким автомобилем, считают парламентарии.

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Достаточно ли будет знака «Беременная» на машине, чтобы бесплатно парковаться, или их каким-то образом будут вычислять по электронной базе данных, пока не понятно. Но законопроект хочет наделить правительство РФ полномочиями по утверждению правил формирования и ведения федерального реестра беременных и использованию содержащихся в нем сведений.

Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва/Киселев Сергей

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