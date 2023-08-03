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Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов

Турция впервые за всю историю современного туризма вошла в топ-5 самых дорогих стран для отдыха россиян

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Турция этим летом вошла в пятерку самых дорогих массовых направлений по размеру среднего чека на турпакет: отдохнуть там на двоих стоит 183 тыс. рублей. В тройке самых дорогих также Мальдивы (392 тыс. рублей на двоих), Куба (239 тыс. рублей) и Шри-Ланка (213 тыс. рублей).

«Ожидания по Турции, которые были у рынка зимой и в начале весны, не оправдались. Из-за высоких цен динамика летнего турпотока на морские курорты этой страны оказалась значительно ниже ожидаемой. Тем не менее Турция, безусловно, и сейчас направление номер 1 в выездном туризме России, с приростом объемов к 2022 году», – отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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Бюджетными направлениями для отдыха россиян остаются ОАЭ и Египет, где средние чеки - чуть выше 150 тыс. рублей на двоих.

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Источник: АТОР

Фото: Vitolda Klein/Unsplash

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