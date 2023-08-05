Самая необычная утилизация автомобилей: их сбрасывают с обрыва

На Аляске местные жители утилизируют автомобили, сбрасывая их с обрыва

Традиционное развлечение жителей Аляски, приуроченное ко Дню независимости США, ежегодно собирает толпу зрителей. Посмотреть, как на полной скорости улетают со скалы ненужные автомобили, приезжают тысячи зевак.

Традиция зародилась еще в 2005 году, когда местный житель решил таким образом утилизировать не подлежащий восстановлению автомобиль Volvo, на котором его жена двумя годами ранее сбила лося.

В России такой способ утилизации отживших свой век авто нашел живой отклик у пользователей Сети:

«В России бы на них еще лет 30 ездили»; Через месяц в России: Свежая машина, 2 владельца, Сборка Штаты! Пробег по Штатам!»; «Ждём на авито. 1 владелец, гаражное хранение»; «Не показывайте это российским перекупам. А то завтра ждите их на Аляске».





«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ВК

Фото: Скриншот видео VK