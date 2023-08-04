РЖД отвезет туристов полюбоваться лотосами
В первый рейс отправился новый туристический поезд «В долину лотосов»
РЖД с 4 августа запустили новый туристический рейс по маршруту Москва – Верхний Баскунчак – Астрахань – Москва. Путешествие рассчитано на четыре дня, отправление поезда из Москвы – в 13:50.
Туроператор «РЖД Тур» обещает, что у туристов будет возможность не просто совершить далекое путешествие на комфортабельном поезде, но также искупаться в соленом озере Баскунчак, отведать плоды бахчевых культур Астрахани и полюбоваться лотосами в дельте Волги.
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«Путешественники также посетят Астрахань, где увидят архитектуру этого волжского города, попробуют знаменитые арбузы и рыбные деликатесы», – отмечают в пресс-службе РЖД.
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Источник: РЖД
Фото: Unsplash
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