РЖД отвезет туристов полюбоваться лотосами

В первый рейс отправился новый туристический поезд «В долину лотосов»

РЖД с 4 августа запустили новый туристический рейс по маршруту Москва – Верхний Баскунчак – Астрахань – Москва. Путешествие рассчитано на четыре дня, отправление поезда из Москвы – в 13:50.

Туроператор «РЖД Тур» обещает, что у туристов будет возможность не просто совершить далекое путешествие на комфортабельном поезде, но также искупаться в соленом озере Баскунчак, отведать плоды бахчевых культур Астрахани и полюбоваться лотосами в дельте Волги.

«Путешественники также посетят Астрахань, где увидят архитектуру этого волжского города, попробуют знаменитые арбузы и рыбные деликатесы», – отмечают в пресс-службе РЖД.

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Источник: РЖД

Фото: Unsplash