Огромный корабль с тысячами машин: что с ним стало после пожара?
В конце июля пожар на судне-ролкере Fremantle Highway наделал много шума: корабль, следовавший под панамским флагом из Германии в Египет, загорелся в Северном море вблизи нидерландского острова Амеланд. На его борту находилось 3783 новых легковушек, 498 из которых были электромобилями.
Пожар угрожал экологической катастрофой близлежащей цепи островов Вадден, опоясывающей акваторию Нидерланд, Германии и Дании и являющейся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Опасались как утечки топлива, так и опрокидывания корабля на бок во время буксировки.
После начала пожара некоторые члены экипажа были вынуждены прыгать в воду с большой высоты. Уже в первый день бедствия были спасены 22 членов экипажа, некоторые из них были доставлены в больницу. К сожалению, один из моряков погиб. Пожар и тление отдельных частей судна продолжалось больше недели.
Развязка наступила 3 августа: западные СМИ сообщили, что Fremantle Highway удалось благополучно отбуксировать в порт Эмсхавен на севере Нидерландов. Теперь специальной комиссии предстовит установить причины произошедшего. По одной из версий, очагом возгорания на судне мог стать один из перевозимых электромобилей.
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Источник: The Guardian
Фото: ТАСС, Peter Dejong/AP
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