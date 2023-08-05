Огромный корабль с тысячами машин: что с ним стало после пожара?

Сгоревшее судно Fremantle Highway с грузом в 3783 автомобиля отбуксировали в порт

В конце июля пожар на судне-ролкере Fremantle Highway наделал много шума: корабль, следовавший под панамским флагом из Германии в Египет, загорелся в Северном море вблизи нидерландского острова Амеланд. На его борту находилось 3783 новых легковушек, 498 из которых были электромобилями.

Пожар угрожал экологической катастрофой близлежащей цепи островов Вадден, опоясывающей акваторию Нидерланд, Германии и Дании и являющейся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Опасались как утечки топлива, так и опрокидывания корабля на бок во время буксировки.

После начала пожара некоторые члены экипажа были вынуждены прыгать в воду с большой высоты. Уже в первый день бедствия были спасены 22 членов экипажа, некоторые из них были доставлены в больницу. К сожалению, один из моряков погиб. Пожар и тление отдельных частей судна продолжалось больше недели.

Развязка наступила 3 августа: западные СМИ сообщили, что Fremantle Highway удалось благополучно отбуксировать в порт Эмсхавен на севере Нидерландов. Теперь специальной комиссии предстовит установить причины произошедшего. По одной из версий, очагом возгорания на судне мог стать один из перевозимых электромобилей.

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Источник: The Guardian

Фото: ТАСС, Peter Dejong/AP