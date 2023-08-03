Горящее судно с тысячами элитных авто грозит экологической катастрофой
Принято решение о буксировке горящего посреди Северного моря грузового судна с элитными авто
Неделю назад в Северном море вблизи нидерландского острова Амеланд загорелось судно, на борту которого перевозились элитные автомобили. По уточненным данным, там более 3700 автомобилей, в том числе 500 электрокаров. Спустя шесть дней полностью потушить пожар так и не удалось, он хоть и стал менее интенсивным, но до конца не ликвидирован. Теперь предстоит операция по буксировке судна, которая «отличается особой деликатностью».
«На борту Fremantle Highway находятся электромобили и их сильно загрязняющие окружающую среду литиевые батареи. Жители соседних островов опасаются экологической катастрофы. Этот прибрежный район является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО», – подчеркивается в сообщении.
Сложность с букировкой горящего судна связана еще и с тем, что оно имеет длину 200 метров и вес 18,5 тыс. тонн. Для сравнения – это почти вдвое больше Эйфелевой башни.
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Источник: Telegram
Фото: скриншот видео Youtube
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