Горящее судно с тысячами элитных авто грозит экологической катастрофой

Принято решение о буксировке горящего посреди Северного моря грузового судна с элитными авто

Неделю назад в Северном море вблизи нидерландского острова Амеланд загорелось судно, на борту которого перевозились элитные автомобили. По уточненным данным, там более 3700 автомобилей, в том числе 500 электрокаров. Спустя шесть дней полностью потушить пожар так и не удалось, он хоть и стал менее интенсивным, но до конца не ликвидирован. Теперь предстоит операция по буксировке судна, которая «отличается особой деликатностью».

«На борту Fremantle Highway находятся электромобили и их сильно загрязняющие окружающую среду литиевые батареи. Жители соседних островов опасаются экологической катастрофы. Этот прибрежный район является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО», – подчеркивается в сообщении.

Сложность с букировкой горящего судна связана еще и с тем, что оно имеет длину 200 метров и вес 18,5 тыс. тонн. Для сравнения – это почти вдвое больше Эйфелевой башни.

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Источник: Telegram

Фото: скриншот видео Youtube