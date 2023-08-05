#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Будущий лифтбек Lada подорожал в РоссииБудущий лифтбек Lada подорожал в России
Лифтбэк FAW Bestune B70, который скоро...
Toyota обновила Land Cruiser 70Toyota обновила Land Cruiser 70
Компания Toyota представила обновлённый...
В России начали продавать новый Nissan NavaraВ России начали продавать новый Nissan Navara
Один из дилеров привез в Россию новый Nissan...

Что люди пьют за рулем? Неожиданные результаты опроса!

Назван напиток, который наиболее популярен у российских водителей

3 совета водителям по дороге на море

Недавно мы рассказывали о том, какие напитки лучше подходят в дальнем пути за рулем, а от каких лучше воздержаться. И задумались: а что пьют за рулем наши читатели? Мы задали этот вопрос в сообществе «За рулем» в Viber и вот что выяснили.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Забавные тесты про автомобили
БАМ: история трудового подвига

Всего 4% из более 3 тысяч респондентов ответили, что в дальней дороге предпочитают сбивать жажду соком, морсом или компотом – казалось бы, самыми полезными напитками. Но немногим больше поклонников и у «другого полюса» в плане полезности – энергетиков, их употребляют всего 5% наших подписчиков.

«За рулем» в Viber – подписаться!

Почти столько же (6%) пьют чай, еще 8% – различные газированные напитки. И всего 12% набрал такой популярный - и, вроде бы, общеупотребимый! – напиток, как кофе.

А лидер рейтинга – это обычная вода! Такой вариант ответа выбрали более 2 тысяч человек, это около 65% от принявших участие в опросе.

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0