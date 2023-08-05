Что люди пьют за рулем? Неожиданные результаты опроса!

Назван напиток, который наиболее популярен у российских водителей

Недавно мы рассказывали о том, какие напитки лучше подходят в дальнем пути за рулем, а от каких лучше воздержаться. И задумались: а что пьют за рулем наши читатели? Мы задали этот вопрос в сообществе «За рулем» в Viber и вот что выяснили.

Всего 4% из более 3 тысяч респондентов ответили, что в дальней дороге предпочитают сбивать жажду соком, морсом или компотом – казалось бы, самыми полезными напитками. Но немногим больше поклонников и у «другого полюса» в плане полезности – энергетиков, их употребляют всего 5% наших подписчиков.

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Почти столько же (6%) пьют чай, еще 8% – различные газированные напитки. И всего 12% набрал такой популярный - и, вроде бы, общеупотребимый! – напиток, как кофе.

А лидер рейтинга – это обычная вода! Такой вариант ответа выбрали более 2 тысяч человек, это около 65% от принявших участие в опросе.

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Фото: Unsplash