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Стала известна стоимость проезда по М-12 от Москвы до Арзамаса

С сентября начнут действовать новые тарифы за проезд по трассе М-12

Китайские седаны вместо Весты: большой тест «За рулем»

Компания «Автодор» озвучила, сколько будет стоить проезд по новым участкам трассы М-12 от Москвы до Арзамаса Нижегородской области (общая протяженность – 415,5 км). Владельцу легкового транспорта поездка обойдется в 2821 руб. (6,79 руб. за километр). Тарифы начнут действовать уже в сентябре.

От Москвы до Владимира 156,5 км пути по платной магистрали можно будет проехать за 1399 руб., 259 км от Владимира до Арзамаса встанут в 1422 руб. Объехать Балашиху на платной М-12 от Москвы до Электроуглей будет стоить 130 руб.

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Для всех видов транспорта предусмотрена скидка на проезд при использовании транспондера T-pass.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Интерфакс

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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