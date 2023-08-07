#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Largus: первая партия – уже в августеLada Largus: первая партия – уже в августе
АВТОВАЗ подтвердил планы по началу выпуска Lada...
Три автозавода возобновили производствоТри автозавода возобновили производство
ГАЗ, КАМАЗ и «Москвич» вышли из корпоративного...
Электромобиль российской сборки вошел в топ-3 бестселлеровЭлектромобиль российской сборки вошел в топ-3 бестселлеров
Названы самые популярные в России электромобили

Автомобилисты не могут въехать в Россию из Абхазии

На границе между Абхазией и Россией образовалась многокилометровая пробка

Китайские седаны вместо Весты: большой тест «За рулем»

С неожиданным препятствием столкнулись автомобилисты, возвращающиеся с отдыха из Абхазии: на границе с Россией их ждет пробка длиной более пяти километров. Обычно на подъезде к контрольно-пропускному пункту «Псоу» машины каких-либо проблем не испытывают. Местные жители уже называют нынешнюю пробку беспрецедентной.

При этом в Государственном таможенном комитете республики сообщают, что технических сложностей ни на абхазской, ни на российской стороне нет. Пробка скопилась из-за большого количества машин, которые хотят вернуться в Россию, уверены в ведомстве.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Забавные тесты про автомобили
БАМ: история трудового подвига

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

На въезд в Абхазию со стороны России автомобилей тоже больше, чем обычно, но пункт пропуска они проезжают в обычном режиме.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Сочи онлайн

Фото: скриншот видео VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0