Автомобилисты не могут въехать в Россию из Абхазии

На границе между Абхазией и Россией образовалась многокилометровая пробка

С неожиданным препятствием столкнулись автомобилисты, возвращающиеся с отдыха из Абхазии: на границе с Россией их ждет пробка длиной более пяти километров. Обычно на подъезде к контрольно-пропускному пункту «Псоу» машины каких-либо проблем не испытывают. Местные жители уже называют нынешнюю пробку беспрецедентной.

При этом в Государственном таможенном комитете республики сообщают, что технических сложностей ни на абхазской, ни на российской стороне нет. Пробка скопилась из-за большого количества машин, которые хотят вернуться в Россию, уверены в ведомстве.

На въезд в Абхазию со стороны России автомобилей тоже больше, чем обычно, но пункт пропуска они проезжают в обычном режиме.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Сочи онлайн

Фото: скриншот видео VK