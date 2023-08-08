Дорожники перевыполнили план на 2300%, и за это их… уволили

Руководители дорожных компаний Приморья отправлены в отставку после рапорта губернатору о выполнении плана на 2300%

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко был не просто в недоумении, но и в праведном гневе, когда получил от дорожников отчет о проведении ремонта на 2300% от плана. Глава региона решил лично убедиться в этом и проинспектировал ремонт трассы Раздольное – Хасан.

«Мне вчера докладывал непосредственно руководитель филиала Хасанского, что он выполнил план на 2300%. Вы мне скажите <...>, это что — на 23 года выполнил план? И какие вы планы делаете, если дорога, ну скажем так, <...> просто-напросто не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев?» – возмутился глава региона.

Итогом проверки стало увольнение руководителей филиалов «Хасанский» и «Надеждинский» «Примавтодора».

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Источник: Telegram Кожемяко официально

Фото: Depositphotos