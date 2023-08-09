В электрокарах увидели неожиданную опасность для пешеходов
Национальная федерация слепых Великобритании (NFBUK) и Королевское общество по предотвращению несчастных случаев (Rospa) бьют тревогу и призывают власти обратить внимание на серьезную проблему, которая возникнет с популяризацией электромобилей.
Она заключается в устанавливаемых на тротуарах станциях для зарядки электрокаров, а также электрических кабелях, которые тянутся к электрическим автомобилям через тротуары. Это, по мнению организаций, создаст серьезные препятствия для пешеходов, особенно для слепых и слабовидящих людей.
Заряжать свои электрокары во дворе или на парковке смогут лишь 4 из 10 владельцев электромобилей, отмечается в исследовании. Остальным же нужно будет тянуть провода для зарядки своих электрокаров из дома через тротуары.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: DailyMail
Фото: Unsplash
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен