В электрокарах увидели неожиданную опасность для пешеходов

Кабели, проложенные к зарядным станциям для электромобилей, станут препятствиями при передвижении людей

Национальная федерация слепых Великобритании (NFBUK) и Королевское общество по предотвращению несчастных случаев (Rospa) бьют тревогу и призывают власти обратить внимание на серьезную проблему, которая возникнет с популяризацией электромобилей.

Она заключается в устанавливаемых на тротуарах станциях для зарядки электрокаров, а также электрических кабелях, которые тянутся к электрическим автомобилям через тротуары. Это, по мнению организаций, создаст серьезные препятствия для пешеходов, особенно для слепых и слабовидящих людей.

Заряжать свои электрокары во дворе или на парковке смогут лишь 4 из 10 владельцев электромобилей, отмечается в исследовании. Остальным же нужно будет тянуть провода для зарядки своих электрокаров из дома через тротуары.

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Источник: DailyMail

Фото: Unsplash