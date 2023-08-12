Китайские электромобили заподозрили в шпионаже
В Великобритании опасаются, что Китай следит за британскими гражданами с помощью электромобилей
Высокопоставленные чиновники в Лондоне обвинили власти Китая в сборе информации о гражданах Великобритании.
По их мнению, «технологии, встроенные в автомобили, могут использоваться для сбора огромного количества информации».
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Китайские электрокары с недавнего времени стали пользоваться популярностью на британском авторынке, что связано, в том числе, с готовящимся запретом на использование в авто ДВС с 2030 года.
Электромобили из КНР называют в Лондоне «продуктом высокого риска». Якобы они собирают информацию о местоположении, аудиозаписи и видеоматериалы.
Источник: DailyMail
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Фото: Unsplash
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