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Китайские электромобили заподозрили в шпионаже

В Великобритании опасаются, что Китай следит за британскими гражданами с помощью электромобилей

Владельцев автосалона подозревают в вымогательстве и мошенничестве

Высокопоставленные чиновники в Лондоне обвинили власти Китая в сборе информации о гражданах Великобритании.

По их мнению, «технологии, встроенные в автомобили, могут использоваться для сбора огромного количества информации».

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Китайские электрокары с недавнего времени стали пользоваться популярностью на британском авторынке, что связано, в том числе, с готовящимся запретом на использование в авто ДВС с 2030 года.

Электромобили из КНР называют в Лондоне «продуктом высокого риска». Якобы они собирают информацию о местоположении, аудиозаписи и видеоматериалы.

Источник: DailyMail

Фото: Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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