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Стало понятно, для чего в России повысили утильсбор

Дилеры рассказали, почему параллельный импорт постепенно сойдет на нет

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Параллельный импорт – самая «интересная глава» прошлого года, потому что дилеры оказались в такой конкуренции, в которой давно не бывали, рассказал управляющий директор «БорисХоф» Тимофей Гераськин.

Завозить «параллельные» машины бросились все, и ситуация в какой-то степени напоминала 1990-е, когда все кому не лень занимались перегоном машин. На рынке возник хаос: какие машины везти, по каким ценам, какие риски несет бизнес.

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Есть нюансы с логистикой, растаможкой, отправкой денег за границу, однако многие дилеры стали ввозить «серые» машины, так как вариантов после ухода привычных брендов почти не осталось. И сначала даже были неплохие результаты, но сейчас очевидно, что этот бизнес сойдет на нет. Причин целый комплекс: курсовые изменения валюты, новые пакеты санкций, усложнение логистики и повышение закупочных цен.

Плюс к этому, почти все заводы, которые раньше производили в России автомобили, переданы в собственность или в управление другим хозяевам, их надо загружать. Последние изменения по утильсбору были нацелены на то, чтобы создать благоприятную конъюнктуру для производства на этих заводах.

Сейчас на параллельный импорт приходится примерно 20% выручки в сегменте новых автомобилей, но ситуация меняется: уменьшается доходность на параимпорте и растет в классическом бизнесе, но уже с китайскими брендами, рассказал о своей компании топ-менеджер.

Кроме того, с 1 октября могут измениться условия сертификации для ввоза автомобиля по параллельному импорту. Пока действует СБКТС, и если произойдет откат к ОТТС, то есть необходимо будет проходить испытания для одобрения на ввоз каждой модели, это может вообще поставить крест на параллельном импорте.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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