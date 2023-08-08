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Легкий способ проверить, не будет ли проблем с «параллельным» авто

На это нужно обратить внимание при покупке машин по схеме параллельного импорта

На этих авто таксисты ездят сейчас, а на этих им придется ездить

Параллельный импорт, который помогает удовлетворить спрос россиян на новые автомобили, имеет и оборотную сторону, рассказали эксперты «Росгосстраха» и сервиса «Автокод».

В первом полугодии 2023 года в Россию по схеме параллельного импорта было завезено 13,7% от общего объема автомобилей, зарегистрированных в этот период. И кроме хорошо известных моделей ушедших из России марок встречается и экзотика.

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На одном из маркетплейсов представлено более 80 моделей, которые официально в нашу страну не завозили.

При покупке машин по параимпорту эксперты советуют обратить внимание на:

  • юридическую сторону вопроса – у продавца должны быть полномочия вносить изменения в ЭПТС и указывать в качестве собственника приобретаемого авто покупателя;
  • готовность дилеров понравившейся марки взять на гарантийное обслуживание именно эту модель;
  • нет ли в истории техобслуживания авто за рубежом пробелов и насколько качественно после аварий выполнили ремонт.

Следует также проверить, можно ли застраховать такой автомобиль по каско. Это яркий индикатор того, сможет ли владелец в дальнейшем полноценно обслуживать свой автомобиль. Страховщик несет определенные обязательства перед клиентом, и поэтому перед запуском программы для той или иной модели проверяет ее на определенные риски, а также выясняет, готовы ли ее взять на обслуживание сервисы, есть ли на нее запчасти и специалисты по ремонту.

Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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