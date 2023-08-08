Легкий способ проверить, не будет ли проблем с «параллельным» авто
Параллельный импорт, который помогает удовлетворить спрос россиян на новые автомобили, имеет и оборотную сторону, рассказали эксперты «Росгосстраха» и сервиса «Автокод».
В первом полугодии 2023 года в Россию по схеме параллельного импорта было завезено 13,7% от общего объема автомобилей, зарегистрированных в этот период. И кроме хорошо известных моделей ушедших из России марок встречается и экзотика.
На одном из маркетплейсов представлено более 80 моделей, которые официально в нашу страну не завозили.
При покупке машин по параимпорту эксперты советуют обратить внимание на:
- юридическую сторону вопроса – у продавца должны быть полномочия вносить изменения в ЭПТС и указывать в качестве собственника приобретаемого авто покупателя;
- готовность дилеров понравившейся марки взять на гарантийное обслуживание именно эту модель;
- нет ли в истории техобслуживания авто за рубежом пробелов и насколько качественно после аварий выполнили ремонт.
Следует также проверить, можно ли застраховать такой автомобиль по каско. Это яркий индикатор того, сможет ли владелец в дальнейшем полноценно обслуживать свой автомобиль. Страховщик несет определенные обязательства перед клиентом, и поэтому перед запуском программы для той или иной модели проверяет ее на определенные риски, а также выясняет, готовы ли ее взять на обслуживание сервисы, есть ли на нее запчасти и специалисты по ремонту.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos
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