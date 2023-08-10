Интенсивность движения на ЦКАД достигнет исторического максимума

Автодор: в августе на Центральной кольцевой дороге ожидается рекордный трафик

Новая разметка на ЦКАД, призывающая к соблюдению дистанции, окажется очень кстати уже в августе. На Центральной кольцевой дороге в Подмосковье в августе ожидается рекордный автомобильный трафик, сообщает «Автодор». Как и на «курортной» трассе М-4 «Дон», именно в августе на ЦКАД фиксируется максимальная интенсивность движения.

Но если в августе 2022 года по ЦКАД в среднем проезжало 20 тысяч машин в сутки, то в этом году уже в июне эта цифра была перекрыта показателем в 21 тысячу машин. Ожидается, что в августе суточный трафик на ЦКАД достигнет 22 тысяч машин.

Кому это будет актуально? По данным за первое полугодие 2023 года, водители легковушек составляют 59% трафика по ЦКАД. Из них проезды машин из Москвы и МО составляют 10,6 млн и 11,5 млн соответственно. Также в десятку входят Владимирская область (1,4 млн), Нижегородская область (1,2 млн), Санкт-Петербург (836 тыс.), Рязанская (694 тыс.), Тульская (653 тыс.), Калужская (649 тыс.), Ивановская (402 тыс.), Ярославская (244 тыс. проездов) области.

По сравнению с первым полугодием 2022 года, трафик машин с российскими номерами на ЦКАД вырос на 16%. А международный трафик увеличился аж на 35%! Больше всего проездов по ЦКАД совершили водители из Республики Беларусь (604 тыс.), Казахстана (175 тыс.), Узбекистана (100 тыс.).

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Источник: Автодор

Фото: depositphotos.com



