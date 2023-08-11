Только для города: электрокар в 75 л.с. с запасом хода 408 км

Новый Chery eQ1 показали на официальных фото

Обновленный Chery eQ1 (также известный как Chery Little Ant) был представлен в Китае на официальных фотографиях.

Производитель позиционирует автомобиль как совершенно новый, несмотря на то что речь идет просто о рестайлинге, хотя в любом случае eQ1 отличается измененным дизайном и полностью переработанным интерьером. Вскоре сити-кар появится на китайском рынке, и не исключено, что заглянет и в Россию.

Chery eQ1 известен в Китае как Xiao Ma Yi («Маленький Муравей»), но для зарубежных рынков ему придумали название eQ1.

Это городской автомобиль с двумя дверями, относительно большими фарами, небольшими свесами и скошенными передними стойками.

Внутри Chery eQ1 имеет двухспицевый руль с плоским верхом и низом. За рулем «спрятались» рычаг переключения передач и ЖК-панель приборов. Центральная консоль eQ1 оснащена плавающим экраном.

В базовом eQ1 установлен электродвигатель мощностью 30 кВт (41 л.с.). Более мощные версии оснащены электродвигателем мощностью 55 кВт (75 л.с.).

Ценовой диапазон для Chery eQ1 в Китае варьируется от 64 999 до 94 000 юаней (9075–13 120 долларов).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник, фото: CarnewsChina