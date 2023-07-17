Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max: в Россию с полным приводом

Автомобиль в новой версии поступит в продажу в ближайшие дни.

Chery Tiggo 7 Pro Max станет полноприводным. Систему полного привода Chery разработала совместно с немецким концерном ZF.

Система gозволяет штурмовать подъемы с максимальным уклоном в 45% и имеет 6 режимов движения: Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грунт, 4x4.

Chery Tiggo 7 Pro Max AWD оснащен турбомотором третьего поколения 1.6T GDI и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT.

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10.2 секунды.

Расход топлива в смешанном режиме не превышает 7.7 литра на 100 км, в городском — 10.2, а в загородном — 6.2. Выбросы загрязняющих веществ автомобиля соответствуют требованиям VI экологического класса даже при потреблении бензина АИ-92.

В автомобиле кожаная обивка салона, эргономичные сиденья с вентиляцией, электрорегулировками, с памятью и упором спины в двух плоскостях. За атмосферу уюта в салоне отвечает двузонный климат-контроль, система контроля качества воздуха AQS и атмосферная подсветка интерьера с бесступенчатым изменением цвета.

В салоне установлен сдвоенный экран мультимедиа и приборной панели по 12,3 дюйма и экран управления климатом и комфортом с диагональю 8 дюймов.

Стоимость полноприводной модификации объявят ближе к старту продаж.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник и фото: Chery