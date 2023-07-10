Chery прекратила продажи в России своей самой дешевой модели

Теперь доступна только обновленная версия, но она дороже.

Дистрибьютор марки Chery в России сообщил, что кроссовер Tiggo 4 больше не доступен для приобретения в салонах официальных дилеров марки. На смену ему пришла более прогрессивная модель Tiggo 4 Pro, который в салонах официальных дилеров марки стал доступен с сентября прошлого года.

Tiggo 4 появился на российском рынке летом 2019 года. Модель предлагали в большом количестве модификаций, а покупателей она привлекала хорошим оснащением по доступной цене. На момент старта продаж в августе 2019 года Tiggo 4 стоил от 900 тысяч до 1,1 млн рублей, в январе 2022 года - 1,14 млн рублей. Автомобиль неизменно занимал высокие места в рейтинге продаж китайских автомобилей в России. За четыре года модель приобрели около 35 000 человек.

Теперь на нашем рынке только Tiggo 4 Pro. Это более выразительный автомобиль, с новым салоном и расширенным списком оснащения. При этом двигателей осталось только два: 1,5 (113 л.с.) доступен с 5-ступенчатой «механикой» либо с вариатором CVT18, и 1,5-литровый турбомотор (147 л.с.), который агрегатируется исключительно вариатором. Привод остался исключительно передним.

Tiggo 4 PRO представлен в шести комплектациях: Action MT, Action, Family, Travel, Style и Ultimate. Цены на кроссовер начинаются от 1 829 900 рублей.

Сейчас модельный ряд Chery в России включает восемь автомобилей: Arrizo 8, Tiggo 8 Pro e+, Tiggo 8 Pro MAX, Tiggo 8 Pro, Tiggo 8, Tiggo 7 Pro MAX, Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Chery и «Китайские автомобили»

Фото: Chery, За рулем