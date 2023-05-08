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Самый доступный кроссовер Chery получил стильное обновление

Теперь машина напоминает свежие модели Omoda и Jaecoo.

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В Китае дебютировала обновленная версия кроссовера Chery Tiggo 3x (в экспортном варианте Tiggo 2 Pro). Дизайн выдержан в духе последних моделей брендов Omoda и Jaecoo.

А вот в салоне обновлений не видно, в отличие от экспортной версии. Виртуальной комбинации приборов нет ни в какой комплектации, блок управления климатом исполнен в виде физических кнопок и регуляторов. Оснащение базовой версии небогатое: две подушки, круиз-контроль, кондиционер.

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Автомобиль оснащается атмосферной «четверкой» (1,5 л, 116 л.с., 143 Нм). В качестве коробки передач предлагается 5-ступенчатая механика или вариатор.

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Цены пока не обнародованы. До обновления машина стоила 50-70 тысяч юаней (550-770 тысяч рублей). Официальные поставки в Россию пока не планируются.

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Источник: Autohome.com.cn

Фото: Autohome.com.cn

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За РулемПшенин Владимир
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