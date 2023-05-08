Chery заваливает россиян рекламой

Расходы на нее выросли в 48 раз!

В 2022 году расходы Chery потратила на рекламу в России в 48 раз больше, чем в 2021 году, а в январе-феврале 2023 года расходы увеличились еще в 15 раз. Вторым по затратам на рекламу оказался Haval, а замкнула тройку отечественная Lada.

Причем такие цифры роста у китайских брендов объясняются тем, что изначально расходы были небольшими, а Lada, стремясь сохранить долю рынка 40%, на рекламу уже давно не скупится: первый квартал 2023 года показал рост на 81%.

И при таких показателях отдельных марок общие затраты на рекламу автобрендов в России снизились более чем вчетверо. Однако эксперты говорят, что с приходом в Россию в 2023 году до 100 новых моделей ситуация поменяется, ведь их надо будет рекламировать.

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Источник: Коммерсантъ

Фото: Chery