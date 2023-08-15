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Стоимость запредельная: все меньше россиян могут позволить себе отдых в Турции

Цены на туры в Турцию достигли исторического максимума с 2001 года

Некогда привлекательная по соотношению цена/качество Турция становится большинству россиян не по карману. Как зафиксировал Росстат, стоимость тура на турецкое побережье побила рекорд и достигла своего исторического максимума с 2001 года.

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По итогам июля средняя стоимость пакетного тура составил 83,4 тыс. рублей на человека. Для сравнения: еще в начале года в Турции можно было отдохнуть за 52,1 тыс. рублей. В мае за такой же тур отдыхающим приходилось выкладывать 76,2 тыс. рублей.

Но не только Турция, по данным Росстата, демонстрирует столь шокирующий рост цен. В лидерах подорожания также оказались Белоруссия (рост средней цены до 29,3 тыс. рублей), страны Закавказья (до 54,5 тыс. рублей) и Средней Азии (до 63,3 тыс.).

Источник: РИА Новости

Фото: Freepik

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За РулемПономарева Дарина
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