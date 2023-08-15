Kia представит новый кроссовер в августе
На сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая появились изображения и характеристики нового кроссовера Kia EV5, который будет представлен на автосалоне в Чэнду 25 августа. Тогда же откроются предварительные заказы на автомобиль. В Россию его будут ввозить по схеме параллельного импорта.
В марте этого года автомобиль выставлялся на конференции Kia China New Energy Strategy Conference, но в качестве концепта.
Новый автомобиль перенял дизайн концепта. Например, уникальные фары сохранились, как и трапециевидная решетка радиатора.
Чтобы перекликаться с дизайном передней части, задний бампер получил такой же серебристый дефлектор, как и передний.
Что касается габаритов, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4615, 1875 и 1715 мм, а колесная база достигает 2750 мм. То есть новинка всего на 5 см короче, чем, например, Kia Sportage.
Двигателя внутреннего сгорания у EV5 нет. Это электромобиль. Он оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами. Мощность мотора достигает 160 киловатт (218 л.с.) и 310 Нм. Питать двигатель будет литий-железо-фосфатный аккумулятор.
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Фото: Министерства промышленности и информационных технологий Китая
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