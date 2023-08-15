#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Электромобили Москвич теперь можно приобрести со скидкой по госпрограммеЭлектромобили Москвич теперь можно приобрести со скидкой по госпрограмме
Вступили в силу специальные условия льготного...
Лада Искра: новое видео перспективной модели АВТОВАЗаЛада Искра: новое видео перспективной модели АВТОВАЗа
В Сети появилось видео дорожных испытаний Lada...
Скорая помощь New может сразу перевезти 4 лежачих больныхСкорая помощь New может сразу перевезти 4 лежачих больных
Новый автомобиль скорой помощи показали на...

Соревнование на курорте: таксисты Аланьи vs водители из России и Украины

Российские и украинские водители-нелегалы подрывают бизнес таксистов в Турции

В популярном курортном городе Аланья разгорается нешуточное соперничество между местными таксистами и водителями из России и Украины. Таксисты турецкого курорта недовольны, что нелегально действующие в городе водители подрывают их бизнес. Они полагают, что российские и украинские водители, сбежав от мобилизации в своих странах и оказавшись в Турции, нашли в турбизнесе новый способ заработка.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Нелегалы используют группы в мессенджерах и наклеивают стикеры с QR-кодами на столбах на автобусных остановках, чтобы автоматически вызывать такси. Местные полицейские недостаточно владеют русским языком, и это усложняет контроль над нелегальными водителями.

Подорожание такси не приведет к снижению спроса. И вот почему

Председатель палаты водителей Аланьи предложил провести массовый рейд у аэропорта Газипаша, где множество таксистов-нелегалов подбирают туристов.

Число промышляющих этим бизнесом эмигрантов назвать трудно, однако они чаще всего используют свои личные автомобили с российскими и украинскими номерами, говорят местные источники.

Источник: РИА Новости

Фото: Ramon Kagie/Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0