Соревнование на курорте: таксисты Аланьи vs водители из России и Украины

Российские и украинские водители-нелегалы подрывают бизнес таксистов в Турции

В популярном курортном городе Аланья разгорается нешуточное соперничество между местными таксистами и водителями из России и Украины. Таксисты турецкого курорта недовольны, что нелегально действующие в городе водители подрывают их бизнес. Они полагают, что российские и украинские водители, сбежав от мобилизации в своих странах и оказавшись в Турции, нашли в турбизнесе новый способ заработка.

Нелегалы используют группы в мессенджерах и наклеивают стикеры с QR-кодами на столбах на автобусных остановках, чтобы автоматически вызывать такси. Местные полицейские недостаточно владеют русским языком, и это усложняет контроль над нелегальными водителями.

Председатель палаты водителей Аланьи предложил провести массовый рейд у аэропорта Газипаша, где множество таксистов-нелегалов подбирают туристов.

Число промышляющих этим бизнесом эмигрантов назвать трудно, однако они чаще всего используют свои личные автомобили с российскими и украинскими номерами, говорят местные источники.

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Источник: РИА Новости

Фото: Ramon Kagie/Unsplash