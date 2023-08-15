Электромобили не спасут, а приблизят экологическую катастрофу

Ханс-Вернер Зинн: запрет на авто с ДВС разрушает автопром Германии

Почетный президент Института экономических исследований Ifo Германии 75-летний Ханс-Вернер Зинн в интервью газете «Бильд-Цайтунг» назвал текущее развитие спроса на нефть подтверждением своего тезиса о том, что агрессивная экологическая политика в отношении машин с ДВС служит только во вред самой экологии.

В частности, запрет на двигатели внутреннего сгорания и переход на электромобили не приводит к снижению выбросов углерода, поскольку нефтяные танкеры просто направляются в другие страны. Из-за запрета на сжигание топлива изменение климата ускоряется.

С этим тезисом он выступал еще в 2008 году и теперь лишь находит своим словам подтверждение.

Почему запрещать бессмысленно

Если Германия перестанет покупать нефть, ее будут покупать другие страны дешевле и потреблять еще большие объемы ископаемого топлива.

Поэтому запрет двигателей внутреннего сгорания бессмыслен:

«Он разрушает нашу автомобильную промышленность, снижает наш уровень жизни и субсидирует другие страны, особенно Китай. Где в последние годы не только сжигается все больше и больше угля, но и увеличивается потребление нефти. Поскольку зеленой электроэнергии не хватает, а атомные электростанции закрываются, больше электромобилей означает добычу бурого угля и больше углерода в воздухе», – отмечает он.

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Источник: motorzeitung.de

Фото: Александр Щербак/ТАСС