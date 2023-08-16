Нелепый, маленький, но такой симпатичный: FAW Bestune Xiaoma
FAW Bestune Xiaoma — небольшой двухдверный сити-кар с габаритами: 3000/1510/1630 мм и колесной базой 1953 мм.
Выглядит он вполне типично для городского электрокара: у него симпатичные квадратные пропорции, короткие свесы, прямоугольные фары и задние фонари. Место для зарядки находится на передней панели и скрыто под логотипом Bestune. Внутри у Xiaoma всего четыре места.
Автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 27 л.с. (20 кВт) от компании Shuanglin, которая также поставляет моторы Chery и SGMW. Это маломощный силовой агрегат, поэтому максимальная скорость Bestune Xiaoma - 100 км/ч, но для города этого вполне достаточно.
В интерьере - ЖК-панель приборов, двухспицевый руль с плоским дном, и сиденья, обитые кожзамом.
FAW Bestune Xiaoma готовится выйти на китайский рынок уже в этом году.
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Источник, фото: CarnewsChina
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