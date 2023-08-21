Малолитражка Changan Lumin за 7,5 тыс. долларов - как вам такое?

В Китае представили электрокар Changan Lumin за 7,5 тыс. долларов с запасом хода 205 км

Китайский производитель автомобилей Changan представил обновленную версию своего электромобиля Lumin с запасом хода на электротяге 205 км. Немного, конечно, но и цена приятная: 54 900 юаней или 7500 долларов, а на рубли и вовсе звучит неплохо – 702 тысячи!

По дизайну последняя модель Changan Lumin очень похожа на свою предшественницу 2022 года, которая имеет запас хода 210 км. Хотя наблюдается незначительное сокращение этого параметра, это компенсируется увеличением возможностей зарядки. Ее мощность выросла с 2 кВт до 3,3 кВт, а мощность двигателя увеличена с 30 кВт до 35 кВт. Автомобиль развивает максимальную скорость 101 км/ч.

Батарея Lumin может зарядиться с 30% до 80% емкости за 35 минут. Кроме того, в автомобиле есть новые функции, такие как дистанционное кондиционирование воздуха и зарядка «по расписанию».

Changan Lumin EV имеет двухдверную четырехместную компоновку, а его габариты следующие: длина – 3270 мм, ширина – 1700 мм и высота – 1545 мм, колесная база составляет 1980 мм.

В салоне установлен 10,25-дюймовый сенсорный экран панели приборов, дополненный плавающим ЖК-экраном по центру консоли. Эта система поддерживает различные функции, включая отображение вида сзади, интеграцию с мобильными устройствами, голосовое управление рядом функций, Bluetooth и подключение к телефону.

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Источник, фото: CarnewsChina