Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Малолитражка Changan Lumin за 7,5 тыс. долларов - как вам такое?Малолитражка Changan Lumin за 7,5 тыс. долларов - как вам такое?
В Китае представили электрокар Changan Lumin за...
Центр Сочи «зачищают» от электросамокатовЦентр Сочи «зачищают» от электросамокатов
В Сочи появились первые знаки, запрещающие езду...
Дизайнеры показали тягач МАЗ следующего поколенияДизайнеры показали тягач МАЗ следующего поколения
Компания UNIMO разработала кабину нового...

Россияне назвали самый положительный китайский бренд

Бренд Voyah второй раз подряд становится лидером пользовательского мнения

Премиальный бренд электромобилей Voyah по итогам второго квартала 2023 года оказался на верхней строчке рейтинга пользовательского мнения в российском сегменте интернета. Такой высокой оценки репутации среди всех китайских марок модели бренда удостаиваются второй раз подряд.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Максимальный индекс лояльности (0,91) получила трансмиссия Voyah, что втрое больше других китайских авто. В два с лишним раза выше по сравнению с ближайшими конкурентами составил индекс подвески (0,90). Пользователи также отметили двигатели Voyah (индекс лояльности составил 0,81) и стоимость машин (0,70).

Renault Duster 2011-2020: полный список неисправностей
«Помимо прочего, пользователи высоко оценили стильный дизайн моделей Voyah (индекс лояльности — 0,51), а также максимально положительно отозвались о продуктовой линейке люксового бренда по сравнению с другими моделями китайских марок», – отмечается в сообщении компании.

Исследования проводило агентство по управлению репутацией Sidorin LAB. Оно изучило более 515 тыс. упоминаний в интернете о китайских автобрендах, представленных в России. Для сбора информации эксперты использовали оригинальные специализированные алгоритмы мониторинга.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Voyah

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
-1