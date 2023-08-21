Россияне назвали самый положительный китайский бренд
Премиальный бренд электромобилей Voyah по итогам второго квартала 2023 года оказался на верхней строчке рейтинга пользовательского мнения в российском сегменте интернета. Такой высокой оценки репутации среди всех китайских марок модели бренда удостаиваются второй раз подряд.
Максимальный индекс лояльности (0,91) получила трансмиссия Voyah, что втрое больше других китайских авто. В два с лишним раза выше по сравнению с ближайшими конкурентами составил индекс подвески (0,90). Пользователи также отметили двигатели Voyah (индекс лояльности составил 0,81) и стоимость машин (0,70).
«Помимо прочего, пользователи высоко оценили стильный дизайн моделей Voyah (индекс лояльности — 0,51), а также максимально положительно отозвались о продуктовой линейке люксового бренда по сравнению с другими моделями китайских марок», – отмечается в сообщении компании.
Исследования проводило агентство по управлению репутацией Sidorin LAB. Оно изучило более 515 тыс. упоминаний в интернете о китайских автобрендах, представленных в России. Для сбора информации эксперты использовали оригинальные специализированные алгоритмы мониторинга.
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Источник, фото: Voyah
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