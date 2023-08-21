Россияне назвали самый положительный китайский бренд

Бренд Voyah второй раз подряд становится лидером пользовательского мнения

Премиальный бренд электромобилей Voyah по итогам второго квартала 2023 года оказался на верхней строчке рейтинга пользовательского мнения в российском сегменте интернета. Такой высокой оценки репутации среди всех китайских марок модели бренда удостаиваются второй раз подряд.

Максимальный индекс лояльности (0,91) получила трансмиссия Voyah, что втрое больше других китайских авто. В два с лишним раза выше по сравнению с ближайшими конкурентами составил индекс подвески (0,90). Пользователи также отметили двигатели Voyah (индекс лояльности составил 0,81) и стоимость машин (0,70).

«Помимо прочего, пользователи высоко оценили стильный дизайн моделей Voyah (индекс лояльности — 0,51), а также максимально положительно отозвались о продуктовой линейке люксового бренда по сравнению с другими моделями китайских марок», – отмечается в сообщении компании.

Исследования проводило агентство по управлению репутацией Sidorin LAB. Оно изучило более 515 тыс. упоминаний в интернете о китайских автобрендах, представленных в России. Для сбора информации эксперты использовали оригинальные специализированные алгоритмы мониторинга.

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Источник, фото: Voyah