Названы самые проблемные страховщики ОСАГО
Рейтинг опубликовал Центробанк.
Распределение компаний в рейтинге основано на количестве жалоб из расчета на 10 тыс. клиентов страховщика. Учитываются только те жалобы, по которым подтвердились факты нарушения прав потребителя, говорится в сообщении.
На самой верхней позиции, а соответственно с самым большим количеством обоснованных жалоб, оказалась страховая группа «Спасские ворота». Далее в рейтинге идут страховые компании «Росгосстрах» и «Согласие». Замыкают первую пятерку «ПАРИ» и «Армеец».
Если сравнить результаты с аналогичным рейтингом 2021 года, то «лидерами» там были «Армеец», «Страховая бизнес группа», «Паритет-СК», «БАСК» и «Полис-Гарант».
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Источник: ЦБ РФ
Фото: АГН "Москва"
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