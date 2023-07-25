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Названы самые проблемные страховщики ОСАГОНазваны самые проблемные страховщики ОСАГО
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Названы самые проблемные страховщики ОСАГО

Рейтинг опубликовал Центробанк.

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Распределение компаний в рейтинге основано на количестве жалоб из расчета на 10 тыс. клиентов страховщика. Учитываются только те жалобы, по которым подтвердились факты нарушения прав потребителя, говорится в сообщении.

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На самой верхней позиции, а соответственно с самым большим количеством обоснованных жалоб, оказалась страховая группа «Спасские ворота». Далее в рейтинге идут страховые компании «Росгосстрах» и «Согласие». Замыкают первую пятерку «ПАРИ» и «Армеец».

Если сравнить результаты с аналогичным рейтингом 2021 года, то «лидерами» там были «Армеец», «Страховая бизнес группа», «Паритет-СК», «БАСК» и «Полис-Гарант».

Источник: ЦБ РФ

Фото: АГН "Москва"

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За РулемПономарева Дарина
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