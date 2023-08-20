Грузовик Соллерс Арго получил электрическую версию
Компания «Спецавтоинжиниринг» на предстоящей выставке MIMS Automobility Moscow представит электрический вариант автомобиля Соллерс Арго. Он получил название Sollers e-Agro. Продукт это совместный: в разработке принимает участие «большой брат» Соллерс, а также СТ Нижегородец, производящий автобусы и фургоны.
Машину уже показывали два месяца назад в Нижнем Новгороде, после чего ее начали испытывать специалисты УАЗа и Соллерс Инжиниринг. Сейчас электрогрузовик проходит окончательную отладку программного обеспечения и оборудования.
Напомним, стандартный Соллерс Арго – это фактически JAC N25/N35 с другой эмблемой, но у Соллерс есть право самостоятельно модифицировать модель. Машина оснащается дизельными моторами на 130 и 147 л.с. с МКП и имеет задний привод. В январе сборку начали в Елабуге, но весной начали перенос в Ульяновск.
MIMS Automobility Moscow – это Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля. Она пройдет с 21 по 24 августа в московском ЦВК «Экспоцентр»
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Источник, фото: Автопоток
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