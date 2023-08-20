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Грузовик Соллерс Арго получил электрическую версию

Электрический вариант грузовика Соллерс Арго покажут на MIMS Automobility Moscow

Компания «Спецавтоинжиниринг» на предстоящей выставке MIMS Automobility Moscow представит электрический вариант автомобиля Соллерс Арго. Он получил название Sollers e-Agro. Продукт это совместный: в разработке принимает участие «большой брат» Соллерс, а также СТ Нижегородец, производящий автобусы и фургоны.

Машину уже показывали два месяца назад в Нижнем Новгороде, после чего ее начали испытывать специалисты УАЗа и Соллерс Инжиниринг. Сейчас электрогрузовик проходит окончательную отладку программного обеспечения и оборудования.

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Напомним, стандартный Соллерс Арго – это фактически JAC N25/N35 с другой эмблемой, но у Соллерс есть право самостоятельно модифицировать модель. Машина оснащается дизельными моторами на 130 и 147 л.с. с МКП и имеет задний привод. В январе сборку начали в Елабуге, но весной начали перенос в Ульяновск.

MIMS Automobility Moscow – это Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля. Она пройдет с 21 по 24 августа в московском ЦВК «Экспоцентр»

Источник, фото: Автопоток

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