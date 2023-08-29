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Aurus Merlon показали во всех подробностях и назвали дату выпуска первой партии

Электрический мотоцикл Aurus Merlon появится на улицах весной 2024 года

Если раньше перспективный Аурус Мерлон можно было видеть только в полностью собранном виде (например, на ПМЭФ), то на недавно завершившейся выставке MIMS-2023 двухколесную электрическую машину представили так, что стали понятны многие нюансы конструкции.

С мотоциклом подробно познакомился главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, рама байка представляет собой комбинацию стальных элементов и деталей из литого силумина; из силумина выполнена и передняя вилка – таким образом получилось выдержать вес электромотоцикла в пределах 350 кг.

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Характеристики и особенности Aurus Merlon

  • Масса без бокового прицепа – 350 кг
  • Пиковая мощность – 140 кВт
  • Максимальный крутящий момент – 350 Нм
  • Емкость батареи – 21 кВт*ч
  • Запас хода – 200 км
  • Максимальная скорость – 200 км/ч
  • Время разгона 0-100 км/ч – 4,0 с
  • Температура эксплуатации: от -25 до +40°С
  • Рекуперативное торможение
  • Движение задним ходом
  • АБС
  • Подогрев сиденья и ручек
  • Электрорегулировка ветрового стекла
  • Сенсорная панель приборов
«Мотоцикл разрабатывают с 2019 года. Думаю, будущей весной увидим его на улицах – хотя это будет первая ограниченная партия для Гаража особого назначения», – рассказал Максим Кадаков.

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Из интересных нюансов конструкции: высоковольтная тяговая батарея является частью силовой структуры мотоцикла. На выставке можно было рассмотреть и прочие элементы – например, инвертор, систему охлаждения и прочее. По словам Кадакова, ряду ранее внедренных компонентов разработчикам предстоит найти замену – например, ручкам руля BMW и приводному зубчатому ремню Continental.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov

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Фото:За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
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