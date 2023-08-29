Желающие попасть к Черному морю и выехать оттуда застряли в многокилометровых пробках
Пробки длиной 50 км образовались вдоль всего Черноморского побережья
В Краснодарском крае туристы вынуждены по нескольку часов проводить в пробках, которые сковали движение вдоль побережья Черного моря. Многокилометровые пробки образовались как на пути к краснодарским курортам, так и на дорогах с побережья.
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Самое большое скопление машин отмечено на трассах М-4 «Дон» и А-147 по направлению к Черному морю. Причем пробки начинаются от самого Сочи.
Выехать с побережья тоже проблематично – системы фиксируют еще большие заторы. К примеру, самая большая пробка на 17 километров растянулась в районе Молдавановки по направлению к Горячему Ключу.
Общая длина автомобильных заторов в Краснодарском крае достигает 50 км.
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Источник: Блокнот Краснодар
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