В Приморье снова безумствует стихия (видео)

Мощный ливень вновь обрушился на Приморье

Навыки езды в сильный дождь приходится в спешном порядке вспоминать автомобилистам Приморского края. На регион обрушился очередной ливень, по Владивостоку объявлено штормовое предупреждение, а по всему краю – режим ЧС федерального уровня.

Аномальные тропические дожди с грозами и шквалистым ветром разразились над Приморьем с ночи с 28 на 29 августа. По прогнозам, 30 августа ливни не прекратятся и продолжат осложнять жизнь в большей части региона.

Особо отмечаются мысы южного побережья: там ожидается штормовой ветер с порывами до 38 метров в секунду – такая скорость ветра уже приравнивается к урагану.

К настоящему моменту реки вышли из берегов, многие мосты разрушены, дороги размыты, электроснабжение нарушено. Жители целого ряда сел оказались без связи с цивилизацией.

«Для приморцев, пострадавших от стихии, оборудованы пункты временного размещения. Участки автодорог, разрушенные непогодой или подверженные подтоплениям, контролируются инспекторами ДПС. В ряде муниципалитетов имеются ограничения в дорожном движении. Госавтоинспекция информирует граждан об изменении схем дорожного движения и путях объезда», – сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается также, что местная полиция сейчас максимально ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. К жителям региона полицейские обращаются с просьбой быть предельно внимательными на дороге и по возможности отменить все ближайшие поездки.

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Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот видео Youtube