Конечно, хороший инструктор если и не научит, как ездить в дождь, то хотя бы подскажет, как не ездить. А что делать, если вам попался плохой или не было никакого? Учиться на собственном опыте? Лучше на нашем!
Правило 1. Включите свет
Видимость в дождь сильно снижается. Включив фары, вы не станете лучше видеть, но зато сделаете заметнее свой автомобиль, особенно если он черного или серого цвета. И лучше не ограничиваться дневными ходовыми огнями, а включить ближний свет фар — чтобы работали и задние габаритные огни. По правилам дорожного движения можно включить и передние противотуманки. Но заднюю противотуманную фару включать без тумана нельзя.
Правило 2. Двойная дистанция
Признайтесь, вы помните, какой должна быть дистанция при движении по мокрой дороге (в сравнении с сухой)? Как минимум вдвое больше обычной. Законы физики таковы, что им подчиняются даже премиальные шины и лучшие тормозные системы. Но почему-то эти законы все время пытаются оспорить заурядные водители. Последствия — значительный рост числа ДТП в дождь. Мы все это знаем, хотя официальная статистика ГИБДД осадки в качестве причины аварий никогда не указывает. Виновата все-таки не погода, а водители, не выполняющие требования ПДД.
ПДД РФ, п. 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
Прижиматься к другим машинам не стоит еще и из-за того, что от них поднимается водяная пыль, ухудшающая видимость. Отстаньте немного, вы же ни с кем не соревнуетесь! Просто если вы соревнуетесь, то что вы делаете на дороге? Отправляйтесь на трек и отжигайте!
Правило 3. Не экономьте на дворниках
Не берегите дворники! Включайте их, как только начался дождь, а при разъезде на узкой дороге, опережении или тем более обгоне грузовика заранее переводите в быстрый режим, чтобы водяное облако, поднимающееся от встречной или попутной машины, не смогло вас ослепить. Помните, что на 100 км/ч за одну секунду автомобиль проезжает 28 метров. Чтобы отреагировать на экстренную ситуацию, требуется еще от 0,2 секунды у профессионального водителя или спортсмена до 0,7 секунды у начинающего водителя. А чтобы остановить машину со 100 км/ч, потребуется 92 метра на сухом асфальте и 124 метра на влажном. То есть даже в дождь вы должны видеть дорогу минимум на 150 метров!
Дворники в наше время — не дефицит, выбор огромен, и смысл беречь их, рискуя собой и окружающими?
Правило 4. Не бойтесь аквапланирования
Аквапланирование — явление неприятное даже для опытного водителя. Попав на водяную пленку, автомобиль скользит по воде, как шайба по льду или мыло по мокрому кафелю. Пытаться менять траекторию или тормозить в этот момент бессмысленно и опасно — сцепление шин с дорожным покрытием может резко восстановиться, и вы улетите с дороги. Почувствовав, что машина словно «отрывается» от полотна, надо не суетиться и подождать, пока не восстановится сцепление. Аквапланирование обычно длится мгновения. А чтобы оно не повторялось, лучше немного сбросить скорость.
Правило 5. Не суетитесь
Суетиться за рулем, часто меняя скорость движения, ряд, дистанцию, точно не следует, а в дождь — тем более. Еще раз обратимся к физике. Коэффициент сцепления шин с сухим асфальтом равен 0,7 ÷ 0,8, с влажным — 0,5 ÷ 0,6. Из-за этого автомобиль выполняет ваши команды с запаздыванием — пусть даже и малозаметным для вас. Конечно, современная автоэлектроника корректирует большинство ошибок водителя, но и она может сдаться — и тогда машина отправится в резкий и глубокий занос. А с заносом справится далеко не каждый водитель, даже бывалый. Этому нужно специально учиться, чем сейчас мало кто занимается, — несмотря на то, что лучше ездить мы не стали, судя по статистике ДТП.
Стоимость обучения в школах водительского мастерства и контраварийной подготовки сильно варьируется в зависимости от расположения школы, ее парка, титулованности инструкторов, программы. Минимальная стоимость курсов в Москве начинается от 10 000 рублей, максимальная может быть на порядок больше.
Правило 6. Не ныряйте и не гоните волну
Дожди у нас бывают такие, что на улицах образуются не просто лужи, а микроморя. Конечно, в такую погоду лучше не ездить, но если уж пришлось, запомните несколько «нельзя». Нельзя заезжать в лужу, не зная ее глубины. В городе есть риск попасть колесом в открытый ливневый колодец, за городом — встретить в глубине все что угодно, вплоть до бетонного блока. Остановитесь перед лужей и посмотрите, как ее проезжают грузовики.
Нельзя пролетать лужу на скорости. Во-первых, вы можете окатить кого-то водой из-под колес, во-вторых, поймать неприятное аквапланирование, в-третьих — залить воздухозаборник и получить гидроудар, в-четвертых — «смыть» передний номер. Волна отрывает его с удивительной легкостью. Потом придется или искать в грязной луже жестянку, или восстанавливать ее в срочном порядке.
Наконец, всегда используйте возможность пустить одну пару колес посуху — шансы безопасно проехать лужу при этом возрастают вдвое.
Правило 7. Не съезжайте на обочину
Если дело происходит на загородной дороге, по возможности не съезжайте для остановок на грунтовые обочины. Выбирайте либо обочины с твердым покрытием, либо асфальтированные площадки. А лучше всего — АЗС (в том числе по санитарным соображениям).
Во-первых, на раскисшей обочине можно поскользнуться, особенно если шины на вашем автомобиле не первой и не второй свежести. И тогда — привет, кювет. Во-вторых, с такой обочины будет труднее стартовать, чтобы безопасно встроиться в поток. В-третьих, грязь с обочины вы потом потащите на дорожное полотно: у тех, кто поедет за вами, будет хуже сцепление — пока дождь не смоет глину с дороги (а это долго). И, наконец, стоящий на обочине автомобиль — это помеха на дороге. А в дождь еще и малозаметная помеха. Если уж вам крайне необходимо встать именно так, включите аварийную сигнализацию. И постарайтесь не задерживаться на этом месте.
- Улучшить управляемость автомобиля вам помогут наши советы.
Фото: Depositphotos