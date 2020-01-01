Ехать по мокрой дороге так же, как по сухой, нельзя. Надо менять тактику.

Конечно, хороший инструктор если и не научит, как ездить в дождь, то хотя бы подскажет, как не ездить. А что делать, если вам попался плохой или не было никакого? Учиться на собственном опыте? Лучше на нашем!

Правило 1. Включите свет

Видимость в дождь сильно снижается. Включив фары, вы не станете лучше видеть, но зато сделаете заметнее свой автомобиль, особенно если он черного или серого цвета. И лучше не ограничиваться дневными ходовыми огнями, а включить ближний свет фар — чтобы работали и задние габаритные огни. По правилам дорожного движения можно включить и передние противотуманки. Но заднюю противотуманную фару включать без тумана нельзя.

Правило 2. Двойная дистанция

Материалы по теме Правило двух секунд — вы про него помните?

Признайтесь, вы помните, какой должна быть дистанция при движении по мокрой дороге (в сравнении с сухой)? Как минимум вдвое больше обычной. Законы физики таковы, что им подчиняются даже премиальные шины и лучшие тормозные системы. Но почему-то эти законы все время пытаются оспорить заурядные водители. Последствия — значительный рост числа ДТП в дождь. Мы все это знаем, хотя официальная статистика ГИБДД осадки в качестве причины аварий никогда не указывает. Виновата все-таки не погода, а водители, не выполняющие требования ПДД.

ПДД РФ, п. 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

Прижиматься к другим машинам не стоит еще и из-за того, что от них поднимается водяная пыль, ухудшающая видимость. Отстаньте немного, вы же ни с кем не соревнуетесь! Просто если вы соревнуетесь, то что вы делаете на дороге? Отправляйтесь на трек и отжигайте!

Правило 3. Не экономьте на дворниках

Материалы по теме Какие дворники лучше — наш ресурсный тест

Не берегите дворники! Включайте их, как только начался дождь, а при разъезде на узкой дороге, опережении или тем более обгоне грузовика заранее переводите в быстрый режим, чтобы водяное облако, поднимающееся от встречной или попутной машины, не смогло вас ослепить. Помните, что на 100 км/ч за одну секунду автомобиль проезжает 28 метров. Чтобы отреагировать на экстренную ситуацию, требуется еще от 0,2 секунды у профессионального водителя или спортсмена до 0,7 секунды у начинающего водителя. А чтобы остановить машину со 100 км/ч, потребуется 92 метра на сухом асфальте и 124 метра на влажном. То есть даже в дождь вы должны видеть дорогу минимум на 150 метров!

Дворники в наше время — не дефицит, выбор огромен, и смысл беречь их, рискуя собой и окружающими?

Максимальная цена комплекта дворников на Hyundai Solaris в Москве — 2660 рублей, минимальная — на порядок меньше. Очень хорошие щетки стоят около 1000 за пару. Менять их следует хотя бы раз в полгода. Не экономьте, безопасность (ваша и окружающих) намного дороже.

Правило 4. Не бойтесь аквапланирования

Аквапланирование — явление неприятное даже для опытного водителя. Попав на водяную пленку, автомобиль скользит по воде, как шайба по льду или мыло по мокрому кафелю. Пытаться менять траекторию или тормозить в этот момент бессмысленно и опасно — сцепление шин с дорожным покрытием может резко восстановиться, и вы улетите с дороги. Почувствовав, что машина словно «отрывается» от полотна, надо не суетиться и подождать, пока не восстановится сцепление. Аквапланирование обычно длится мгновения. А чтобы оно не повторялось, лучше немного сбросить скорость.

Правило 5. Не суетитесь

Суетиться за рулем, часто меняя скорость движения, ряд, дистанцию, точно не следует, а в дождь — тем более. Еще раз обратимся к физике. Коэффициент сцепления шин с сухим асфальтом равен 0,7 ÷ 0,8, с влажным — 0,5 ÷ 0,6. Из-за этого автомобиль выполняет ваши команды с запаздыванием — пусть даже и малозаметным для вас. Конечно, современная автоэлектроника корректирует большинство ошибок водителя, но и она может сдаться — и тогда машина отправится в резкий и глубокий занос. А с заносом справится далеко не каждый водитель, даже бывалый. Этому нужно специально учиться, чем сейчас мало кто занимается, — несмотря на то, что лучше ездить мы не стали, судя по статистике ДТП.

Стоимость обучения в школах водительского мастерства и контраварийной подготовки сильно варьируется в зависимости от расположения школы, ее парка, титулованности инструкторов, программы. Минимальная стоимость курсов в Москве начинается от 10 000 рублей, максимальная может быть на порядок больше.

Остановочный путь автомобиля на мокром асфальте на городских 60 км/ч составляет 77 метров, тормозной путь — 35 метров. Помните об этом, приближаясь к перекресткам с пешеходными переходами.

Правило 6. Не ныряйте и не гоните волну

Материалы по теме 9 способов улучшить сцепление шины с дорогой (если вы завязли)

Дожди у нас бывают такие, что на улицах образуются не просто лужи, а микроморя. Конечно, в такую погоду лучше не ездить, но если уж пришлось, запомните несколько «нельзя». Нельзя заезжать в лужу, не зная ее глубины. В городе есть риск попасть колесом в открытый ливневый колодец, за городом — встретить в глубине все что угодно, вплоть до бетонного блока. Остановитесь перед лужей и посмотрите, как ее проезжают грузовики.

Нельзя пролетать лужу на скорости. Во-первых, вы можете окатить кого-то водой из-под колес, во-вторых, поймать неприятное аквапланирование, в-третьих — залить воздухозаборник и получить гидроудар, в-четвертых — «смыть» передний номер. Волна отрывает его с удивительной легкостью. Потом придется или искать в грязной луже жестянку, или восстанавливать ее в срочном порядке.

Наконец, всегда используйте возможность пустить одну пару колес посуху — шансы безопасно проехать лужу при этом возрастают вдвое.

Правило 7. Не съезжайте на обочину

Материалы по теме Как правильно останавливаться на трассе — не всё так просто

Если дело происходит на загородной дороге, по возможности не съезжайте для остановок на грунтовые обочины. Выбирайте либо обочины с твердым покрытием, либо асфальтированные площадки. А лучше всего — АЗС (в том числе по санитарным соображениям).

Во-первых, на раскисшей обочине можно поскользнуться, особенно если шины на вашем автомобиле не первой и не второй свежести. И тогда — привет, кювет. Во-вторых, с такой обочины будет труднее стартовать, чтобы безопасно встроиться в поток. В-третьих, грязь с обочины вы потом потащите на дорожное полотно: у тех, кто поедет за вами, будет хуже сцепление — пока дождь не смоет глину с дороги (а это долго). И, наконец, стоящий на обочине автомобиль — это помеха на дороге. А в дождь еще и малозаметная помеха. Если уж вам крайне необходимо встать именно так, включите аварийную сигнализацию. И постарайтесь не задерживаться на этом месте.

Улучшить управляемость автомобиля вам помогут наши советы.

Фото: Depositphotos