Новый мост через Оку на М-12 прошел приемочные испытания (видео)

Только что построенный мост через Оку на трассе М-12 откроют в начале сентября

В России есть очень старые мосты, представляющие реальную историческую ценность, но теперь есть и мосты совсем новые, способные принять огромный трафик. «Автодор» отчитался о завершении приемочных испытаний моста через Оку на трассе М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань».

«На сети дорог госкомпании "Автодор" это первый вантовый мост. Протяженность моста – 1378 метров. Это двухпилонный вантовый мост, где 34 пары вант. Уникальность данного объекта не только в его характеристиках, но и в том, что он стал экспериментальной площадкой для апробации технологий», – говорят в «Автодоре».

Уточняется, что при возведении монолитного пилона русловой опоры моста впервые в России была применена технология скользящей опалубки пилонов. Это сократило сроки более чем в 2,5 раза – с десяти до четырех месяцев! А сама вантовая система моста по большей части собрана из отечественных материалов.

Новый вантовый мост соединяет берега Владимирской и Нижегородской областей, Центрального и Приволжского федеральных округов. Сообщается, что для движения мост будет открыт уже в начале сентября.