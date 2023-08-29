Уникальный мост 1832 года – он и сегодня в строю

«Мост на колоннах» из розового гранита соединяет не только набережные, но и две половины одной площади.

Необычный мост на монолитных гранитных колоннах был открыт в 1832 году в Шлиссельбурге в честь столетия Ладожского канала. Он предназначался для пропуска конных повозок и пешеходов в двух направлениях. Сегодня там одна полоса для проезда машин.

Когда-то мост имел два разводных пролета. Подъем каждого из них осуществлялся четырьмя рабочими в течение 5 минут с помощью ручного ворота и зубчатой передачи. По мере обмеления канала мост разводить перестали.

Петровский мост уникален не только колоннами из розового гранита, но еще и тем, что он перекинут от одной половины Красной площади к другой. Длина Петровского моста 47 метров, ширина – 6,4 метра.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в России строят вечный мост?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Самый древний российский каменный виадук, построенный еще в 1785 году, находится в Калуге.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Фото: GAlexandrova/wikimedia.org