Самый большой разводной мост СССР могли поднять вручную — правда или миф?
А это правда!
Мост через Северную Двину в Архангельске, построенный в 1964 году, часто называют самым северным разводным мостом в мире.
Это был самый большой в СССР мост с вертикально-подъемной системой.
Мало того – его уникальность состоит в том, что при отсутствии электроэнергии его пролет можно было поднять с помощью системы ручных домкратов и пары десятков человек. Опускать пролет было проще: помогала сила тяжести.
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Фото:wikimedia.org
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