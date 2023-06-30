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Самый большой разводной мост СССР могли поднять вручную — правда или миф?

А это правда!

За РулемЗагадка: зачем нужны фонтаны на мосту?

Мост через Северную Двину в Архангельске, построенный в 1964 году, часто называют самым северным разводным мостом в мире.

Это был самый большой в СССР мост с вертикально-подъемной системой.

Мало того – его уникальность состоит в том, что при отсутствии электроэнергии его пролет можно было поднять с помощью системы ручных домкратов и пары десятков человек. Опускать пролет было проще: помогала сила тяжести.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какими уникальными решениями отличался Запорожец ЗАЗ-965?

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  • Мост через Иртыш, открытый в 2004 году в Ханты-Мансийске, обрел персональное имя — «Красный дракон».
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото:wikimedia.org

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За РулемКолодочкин Михаил
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