Загадка: какой мост в России самый высокий, знаете? — журнал За рулем

Загадка: какой мост в России самый высокий, знаете?

Подсказка: ориентир — на высоту опор.

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Какой автомобильный мост в России самый высокий?

На ум сразу приходит Русский мост во Владивостоке, проложенный через пролив Босфор Восточный. Ведь высота конструкции этого сооружения — 321 метр. Однако если прикинуть расстояние от проезжей части вниз, то до воды получится 70 метров — и это не рекорд.

Виадук «Зубова Щель», он же Зубовский мост на федеральной дороге А-147 Джубга-Адлер, имеет 80‑метровые опоры!

Загадка: какой мост в России самый высокий, знаете?Виадук «Зубова Щель» — самый высоко поднятый над землей мост в России: высота его опор — 80 метров. Длина — 576 метров.Эстакада сократила путь через горный серпантин длиной 4 км, спускающийся с высоты 80 м до реки Чемитоквадже и поднимающийся до прямой дороги, до 700 метров.
Виадук «Зубова Щель» — самый высоко поднятый над землей мост в России: высота его опор — 80 метров. Длина — 576 метров.Эстакада сократила путь через горный серпантин длиной 4 км, спускающийся с высоты 80 м до реки Чемитоквадже и поднимающийся до прямой дороги, до 700 метров.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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Фото: rosavtodor.gov.ru

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