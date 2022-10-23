Загадка: какой мост в России самый высокий, знаете?

На ум сразу приходит Русский мост во Владивостоке, проложенный через пролив Босфор Восточный. Ведь высота конструкции этого сооружения — 321 метр. Однако если прикинуть расстояние от проезжей части вниз, то до воды получится 70 метров — и это не рекорд.
Виадук «Зубова Щель», он же Зубовский мост на федеральной дороге А-147 Джубга-Адлер, имеет 80‑метровые опоры!
Виадук «Зубова Щель» — самый высоко поднятый над землей мост в России: высота его опор — 80 метров. Длина — 576 метров.Эстакада сократила путь через горный серпантин длиной 4 км, спускающийся с высоты 80 м до реки Чемитоквадже и поднимающийся до прямой дороги, до 700 метров.
Виадук «Зубова Щель» — самый высоко поднятый над землей мост в России: высота его опор — 80 метров. Длина — 576 метров.Эстакада сократила путь через горный серпантин длиной 4 км, спускающийся с высоты 80 м до реки Чемитоквадже и поднимающийся до прямой дороги, до 700 метров.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?