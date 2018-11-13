Парни прикинулись автобусом, чтобы пройти по автомобильному мосту

Забавное видео из Владивостока появилось на YouTube.

Во Владивостоке четверо мужчин попытались пройти по закрытому для пешеходов мосту через бухту Золотой Рог, прикинувшись транспортным средством. Комментирует происходящее девушка: «Это что, желтый автобус? Боже, откуда вы взялись?!». Четверо мужчин надели на себя желтую коробку в форме автобуса и идут по проезжей части моста. Но их быстро догоняет охранник, и они трусцой бегут уже в обратном направлении.

В соцсетях разгорелись нешуточные споры, куда теперь отправятся шалуны — в КПЗ или на штрафстоянку? И было ли у них ОСАГО, техосмотр и зимняя резина? Так что ждем продолжения этой истории.

Золотой мост — вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке, который построили при подготовке города к саммиту АТЭС. Открыли его 11 августа 2012 года. С 18 августа 2015 года пешеходное движение по нему запретили, так как изначально оно не было предусмотрено проектной документацией.

Другие материалы рубрики «Курьезы» ищите по ссылке.

Видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые