Дракон из Ханты-Мансийска

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Он действительно напоминает гигантского сказочного звероящера — красный цвет тому способствует.
Русловая часть моста, представляющая собой стальное неразрезное пролетное строение комбинированной системы типа «арка-ферма-балка», не имеет в России аналогов.
«Дракон» состоит из 14 пролетов, его длина — 1315,9 м, высота конструкции — 57,6 м.
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Выдающиеся мосты мира
- Самый дорогой. Бэй-Бридж между Сан-Франциско и Оклендом: 6,4 млрд долларов.
- Самый высокий. Французский мост Мийо: 343 метра, его длина — 2,4 км.
- Самый длинный. Мост через залив Ханчжоувань (Ханчжоу, Китай): 36 км.
- Самое протяженное мостовое сооружение в России. Крымский мост: 19 км.
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