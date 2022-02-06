Дракон из Ханты-Мансийска

Мост через Иртыш, открытый в 2004 году в Ханты-Мансийске, обрел персональное имя — «Красный дракон».

Он действительно напоминает гигантского сказочного звероящера — красный цвет тому способствует.

Русловая часть моста, представляющая собой стальное неразрезное пролетное строение комбинированной системы типа «арка-ферма-балка», не имеет в России аналогов.

«Дракон» состоит из 14 пролетов, его длина — 1315,9 м, высота конструкции — 57,6 м.

Выдающиеся мосты мира

Самый дорогой. Бэй-Бридж между Сан-Франциско и Оклендом: 6,4 млрд долларов.

Самый высокий. Французский мост Мийо: 343 метра, его длина — 2,4 км.

Самый длинный. Мост через залив Ханчжоувань (Ханчжоу, Китай): 36 км.

Самое протяженное мостовое сооружение в России. Крымский мост: 19 км.

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