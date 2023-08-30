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Отдых «все включено» без алкоголя? Эксперимент начинается

РСТ: систему «все включено» без алкоголя хотят опробовать в отеле Тверской области

В Турции уже много лет существуют отели с системой «все включено», не предполагающей употребление алкоголя.

В российской управляющей компании Atelika Hotel Group также рассматривают возможность введения «безалкогольных» пакетов в одном из отелей Тверской области.

Ввести такую систему задумали в отеле с невысокой загрузкой в расчете, что это привлечет новую аудиторию.

При этом сэкономить таким образом у гостиницы не получится, здесь немножко другая история. Себестоимость алкоголя в день рассчитывается исходя примерно из 100-120 рублей на человека, что малочувствительно как для отелей, так и для самих туристов.

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«Безалкогольный» ход рассматривается исключительно как маркетинговый, потому что есть определенная категория отдыхающих, которая и сама не приемлет алкоголь, и людей, которые его потребляют, часто не зная меры.

При этом нельзя смешивать алкогольную и безалкогольную концепции all inclusive в одном отеле, это разделит отдыхающих на два лагеря. Поэтому решено на безалкогольную концепцию полностью перевести весь отель.

По стандарту услуги «все включено» алкоголь должен присутствовать. Но это не обязательное требование, а рекомендация. И если гостиница ориентируется на спокойный семейный отдых с детьми, то имеет право ввести и безалкогольную систему «все включено». Теперь нужно посмотреть, как на это отреагируют отдыхающие.

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Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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