Электромобили горят редко, но тушить их труднее

Специалисты рассказали, что делать, чтобы электрокары горели реже

Ахенский университет (Германия) опубликовал исследование по проблемам и решениям в области безопасности аккумуляторов для электрокаров. Частота возгораний электромобилей колеблется от 0,9 до 1,2 на 10 тыс. таких автомобилей – по сравнению с 7,3 пожарами у классических автомобилей с ДВС.

«Когда литий-ионные батареи нагреваются, выделяется значительно меньше энергии, чем при использовании соответствующего бензобака. Но возникающий пожар в результате возгорания батареи гораздо труднее потушить», – говорит руководитель PEM профессор Ахим Кампкер.

Возгорания происходят, когда элемент батареи производит больше тепла, чем может рассеивать. Это связано с электрическими, механическими или термическими срабатываниями, а также с загрязнением и производственными дефектами.

Как только достигается определенная пороговая температура, накопленная энергия выбрасывается в виде тепла и горючих газов.

По мнению авторов документа, проблема безопасности аккумуляторов лежит на всех уровнях конструкции элементов и аккумуляторных блоков. Поэтому, помимо электроизоляции целых аккумуляторных установок, ученые работают над предотвращением распространения тепла на уровне системы, например с помощью барьерных материалов.

Решения проблемы

В процессах крупносерийного и мелкосерийного производства с помощью литья под давлением и экструзии можно изготовить изделия с индивидуальной геометрией, например, профильные уплотнения, модульные перегородки и крышки. Изготовленные в 3D-печати изделия легкие и почти не оказывают влияния на общий вес батареи.

Кроме того, любой образующийся газ также можно безопасно сбрасывать, используя определенную форму маршрутизации и вентиляции. То есть в недалеком будущем проблема возгорания электробатарей будет сведена к минимальному уровню.

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Источник:AutoMediapotrtal

Фото: Autoren-Union Mobilität/Lunghammer/TU Graz